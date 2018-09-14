علق الإعلامي مدحت شلبي على الانتقادات الموجهة إليه بعد التحاقه بفضائية "بيراميدز"، مشددًا على أنه لم ولن يغير مبادئه التي تقوم على العدل والموضوعية.

وقال خلال تقديم برنامج "مساء بيراميدز"، المُذاع عبر فضائية "بيراميدز": "مغيرتش مبادئي، بدليل إني اتكلمت على كورة وليد أزارو في مباراة وادي دجلة، واتكلمت عن مباراة بيراميدز الأخيرة ضد الجونة واللي حصل في الماتش".

وأضاف: "مليش دعوة بتشجيع الكورة، لإني بشجع منتخب مصر فقط لا غير".

وأكمل: "أنا مش بتكلم على بيراميدز عشان القناة، ولو في حاجة تانية هتكلم، مليش دعوة بالسوشيال وشوية الطبخ اللي انتو عارفينهم".