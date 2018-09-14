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الأرصاد: حالة الطقس اليوم الجمعة 14/ 9/ 2018

الأرصاد: حالة الطقس اليوم الجمعة 14/ 9/ 2018

قانون "الجمعيات الأهلية".. ذراع الدولة لغلق "حنفية الأموال المشبوهة"

قانون "الجمعيات الأهلية".. ذراع الدولة لغلق "حنفية الأموال المشبوهة"

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"التخطيط": غياب "الابتكار" و"المخاطرة" أهم أسباب فشل المشروعات الصغيرة

البرلمان خلال 3 سنوات.. وفاة 10 نواب واستقالة واحد وإسقاط عضوية اثنين

البرلمان خلال 3 سنوات.. وفاة 10 نواب واستقالة واحد وإسقاط عضوية اثنين

"الجمارك" تحبط محاولتي تهريب طائرة وأجهزة تجسس خلال 24 ساعة

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وزيرة التخطيط: تخصيص 20 جائزة للتميز الحكومي للارتقاء بالجهاز الإداري

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