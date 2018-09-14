أعلنت اللجنة التنسيقية للمؤتمر العلمي الأول بكلية الطب البشري بجامعة بنها، مشاركة الدكتور إبراهيم راجح، مستشار وزير التعليم العالي السابق في فعاليات المؤتمر الذي يعقد في الأول من أكتوبر المقبل وعلى مدار ثلاثة أيام تحت عنوان "الجودة بين النظرية والتطبيق" برعاية وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار، ومحافظ القليوبية علاء عبد الحليم، ورئيس الجامعة، الدكتور حسين المغربي، وبرئاسة الدكتوره إيمان البيطار، القائم بأعمال عميد كلية الطب البشري.

وقال الدكتور إبراهيم راجح، مستشار وزير التعليم العالي السابق، إنه يشارك في البرنامج التنسيقي لليوم الأول للمؤتمر الذي تشارك فيه الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد ووزارة التربية والتعليم.

ويجرى مناقشة المعايير الأكاديمية الجديدة في التعليم الطبي وآليات تطبيق خطة الدراسة الجديدة (5+2) والمسلمة بالنظام المتكاملة اعتبارا من العام الجامعي 2018 -2019م على مستوى الجامعات المصرية بهدف تطوير التعليم الطبي في مصر لكي يكون هناك تطابقا مع التعليم الدولي وما يحدث على المستوى العالمي ولكي يكون الطبيب المصري في مصاف التعليم العالمي من الناحية العلمية والتقنية الإكلينيكية.

وأضاف راجح، أن المؤتمر سيناقش 4 موضوعات هامة هي نظريات الجودة وطرق تطبيقها ودور الطلاب في تطبيقات الجودة في مراحل التعليم المختلفة وكذلك متطلبات اعتماد مؤسسات التعليم العالي وتجديد الاعتماد وأيضا طرق التعليم الطبي الحديثة وتحديات بدء تفعيل المعايير الأكاديمية القومية الجديدة لدراسة الطب البشري والتي سيبدأ العمل بها بداية من العام الدراسي الجاري.

وأوضح أن المؤتمر سيكون ملحقا به معرضا للابتكارات والإبداع لطلاب مدارس محافظة القليوبية وبحضور طه عجلان، وكيل وزارة التربية التعليم بالقليوبية نيابة عن وزير التعليم وعدد من مدراء المدارس تفعيلا للأنشطة المجتمعية التكاملية لوحدة إدارة الجودة وتأصيلا لثقافة الجودة بين طلاب مراحل التعليم المختلفة كما سيتم أيضا بالقاعة عرض لملخصات أبحاث جودة تطبيقية من قبل فرق الجودة المختلفة بكلية الطب.