أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن استمرار خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية، بطرح نسبة إضافية من أسهم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" تبلغ ما يعادل 20% من أسهم الشركة.

وأوضح معيط أن شركة "إن أي كابيتال NI Capital" مستشار الحكومة لبرنامج الطروحات، اختارت بنك "إتش إس بي سي HSBC"، الذي تقدم بأفضل عرض فني ومالي لتولي تنفيذ عملية طرح هذه النسبة الإضافية من شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك".

وقال وزير المالية، إن هذا الطرح يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في تنفيذ المجموعة الأولى من برنامج الطروحات، الذي يستهدف تعميق سوق المال المصري وجذب المزيد من السيولة المالية للبورصة المصرية إلى جانب توفير فرص استثمارية واعدة للمتعاملين في سوق المال المصرية، خاصة صغار المستثمرين، بما ينعكس على زيادة حجم الاستثمارات في محافظ الأوراق المالية المصرية، وبالتالي ترسيخ مكانة البورصة المصرية كأحد افضل البورصات الناشئة علي مستوي العالم.

وتوقع الدكتور محمد معيط أن تبلغ صافي قيمة البيع المتوقعة لنسبة الـ20% من أسهم "أموك" المزمع طرحها لنحو 2.8 مليار جنيه، لافتا إلى أن توقيت الطرح جاري تحديده بالاتفاق مع بنك "إتش إس بي سي HSBC" لاختيار افضل موعد للطرح في البورصة المصرية.

وأكد وزير المالية أن الحكومة تعمل على الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، إذ من المتوقع أن يشهد الربع الأخير من العام الحالي طرح نسب إضافية لمجموعة من الشركات من أجل توسيع قاعدة ملكيتها وزيادة حجم التداول اليومي بسوق المال المصري، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للتوسعات المستقبلية للشركات المملوكة للدولة وتمويل خطط تطويرها إلى جانب استخدام جزء من عائد الطرح لتمويل الموازنة العامة للدولة.

وقال، إن الحكومة تولي اهتمام بالغ ببرنامج الطروحات الحكومية الذي سيدعم آداء البورصة المصرية، متوقعا أن تعكس مؤشرات البورصة في الفترة المقبلة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى أن برنامج الطرح الحكومي الذي يشمل العديد من الطروحات الأولية سيسهم في زيادة القيمة السوقية للبورصة المصرية إلى جانب جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وإظهار قيمة الأصول المملوكة لمصر.