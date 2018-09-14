شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدي، مدير الأمن، حملة للرقابة على الأسواق، وضبط المخالفين والمتلاعبين بالدعم، بالتعاون مع مديرية التموين.

أسفرت الحملة التي ترأسها العقيد وجدي الصيرفي، مدير مباحث التموين، وشارك فيها المقدم ضياء فهمي، وكيل المباحث، عن ضبط "أ. م" 41 سنة، صاحب مخبز بلدي بمركز شبراخيت، لتجميعه بطاقات تموينية ذكية خاصة بأصحابها بغرض التلاعب في الحصص المقررة لهم من الخبز، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضُبط بحوزته 131 بطاقة تموينية ذكية.

كما ضبط "ع. م" 38 سنة، قائد دراجة بخارية بمركز دمنهور، لتجميعه خبز بلدي مدعم والمخصص للتوزيع على المواطنين بنظام البطاقات التموينية الذكية، وضُبط بحوزته 2000 رغيف خبز بلدي مدعم، و"س. م" 52 سنة، صاحب مخبز بلدي بمركز إيتاي البارود، لتجميعه دقيق بلدي مدعم استخراج 82% زيادة عن الحصة المقررة للمخبز، لإعادة بيعه بالسوق السوداء، وضُبط بحوزته طن دقيق بلدى مدعم.

وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة.