شنت إدارة المرور في البحيرة، تحت إشراف اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن، وبرئاسة العميد عادل كمال مدير إدارة المرور، حملات موسعة بالعديد من مدن ومراكز المحافظة، وتضمنت الحملة الطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات، وأسفرت عن ضبط العديد من المخالفات.

كان ضباط إدارة المرور، نفذوا حملة موسعة في البحيرة، أسفرت عن تحرير 1786 مخالفة مرورية متنوعة بينها قيادة دون ترخيص، ودون خط سير، والسير عكس الاتجاه وفي الممنوع، وحجز مركبات، والاشتباه في صلاحية المركبة.

وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة، كما تم التصالح الفورى في عدد من المخالفات.