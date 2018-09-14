كرّم اللواء مجدى الغرابلي، محافظ مطروح، أوائل الناجحين بالشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والأزهرية وعددهم 75 طالبا.

فى إطار رعاية وتكريم المتفوقين من أبناء المحافظة وتحفيزهم على مواصلة النجاح والتفوق بما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم وأسرهم مع توزيع شهادات التقدير والمكافآت المالية عليهم وتقديم التهنئة للمعلمين وأولياء الأمور، فى احتفالية بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة.

وبدأت الاحتفالية، اليوم، بمحافظة مطروح بحضور المهندس علاء عبدالشكور، السكرتير العام المساعد، والنائب صلاح عياد، عضو البرلمان، العمدة محمد عيسى، رئيس مجلس العمد والمشايخ، والدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد حلمي، مدير منطقة مطروح الأزهرية وأولياء الأمور والمعلمين، بتلاوة آيات من القرآن الكريم أعقبها إنشاد دينى ثم عرض كورال فني.

وأكد محمد حلمى مدير منطقة مطروح الأزهرية، في كلمته خلال الحفل، فضل العلم والعلماء في القرآن والسنة وضرورة الحرص عليه من أجل بناء الوطن، مع شرف الانتماء لمصر وما منحها الله من تكريم وذكرها في القرآن، مقدما الشكر لمحافظ مطروح على تكريمه لأبنائه المتفوقين.

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح بإرادة أبناء مطروح وتطلعهم للتفوق رغم بعض الصعوبات، وتواصل جهود المحافظة في الارتقاء بالعملية التعليمية مع توفير القوافل التعليمية حتى استطاع أبناء مطروح الوصول لدرجات القمة، كما أشاد بتعليمات وتكليفات محافظ مطروح للاستعداد للعام الدراسي الجديد وحرصه على العلم وتكريم الطلاب المتميزين مع المطالبة بالالتزام بالأخلاق قبل التعليم.

وأكد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح حرصه على تقديم التهنئة لأبنائه الطلاب الأوائل على مستوى الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والأزهرية بعد الجد والكفاح، من أجل الوصول إلى التفوق والنجاح.

وقال إن هناك دعما من المحافظة بشكل كامل لقطاع التعليم العام والأزهري، باعتباره أهم القطاعات التي تُبنى عليها القطاعات الخدمية والتنموية الأخرى.

وعلى هامش الاحتفالية كرم محافظ مطروح أحد أبناء مطروح العمدة عبدالمنعم إسرافيل عمدة قبيلة السراحنة بمطروح بعد تجاوزه سن الخمسين وحصوله على بكالوريوس الإعلام تعليم مفتوح من جامعة القاهرة، عقب تجاوزه العديد من القيود واستكمال مراحل التعليم حتى الجامعية، ليحصل على بكالوريوس إعلام من جامعة القاهرة، مقدما التهنئة له مع تأكيد الدعم لجميع المتميزين والموهوبين بالمحافظة، وسلمة شهادة تقدير.