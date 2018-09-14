أعلن الدكتور ممدوح السباعي رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات في وزارة الزراعة، البدء في تنفيذ حملة موسعة للمكافحة بمحافظة القليوبية؛ للنهوض بمحصول الفراولة، فضلًا عن توعية وإرشاد المزارعين بكل المراحل والممارسات الواجب اتباعها طوال فترة الزراعة.

وأشار السباعي، إلى أن تلك الحملة تأتي بعد النجاح الذي تحقق الموسم السابق 2017 بزراعات محصول الفراولة، وتنفيذ عمليات المكافحة والقضاء على الآفات قبل زراعة المحصول.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للمكافحة، أنه تم تجهيز المفترس الأكاروسي والترايكوجراما بالمساحات التي من المقرر زراعة الفراولة بها في عدد من قرى المحافظة، حيث قامت فرق المكافحة بالمرور على الأراضي المزمع زراعتها بالمحصول لعمل المكافحة البيولوجية من دون التعامل مع المبيدات والحصول علي ثمار فراولة "أورجانك" لها قدرة عالية على التصدير والاستهلاك المحلي، مشيرا إلى أنه تم عقد لقاءات مع المزارعين وإرشادهم بضرورة المكافحة البيولوجية للحصول على ثمار خالية من المبيدات والتجهيز للموسم الجديد، وزيادة المساحة عن الموسم السابق.

وقال السباعي إن فرق المكافحة التقت مزارعي الفراولة للإنتاج المحلي وكبار المصدرين وزيارة مشاتل الفراولة بنواحي المرور للمتابعة والإرشاد، مضيفا أن الهدف من المكافحة المسبقة هو الوقاية من الإصابة بالحشرات الضارة وعدم استخدام المبيدات، موضحًا أن تحربة العام الماضي كانت ناجحة وساهمت في تصدير محصول الفراولة دون أي مشكلات.