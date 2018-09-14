أغلقت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، بشكل جزئي طريق "الأوتوستراد" بسبب أعمال إصلاحات وتطوير لمدة 21 يوما، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات أثناء إجراء اﻷعمال.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صحفي، إن هناك أعمال إصلاح بطريق "الأوتوستراد"، بإجمالي مسافة قدرها كيلو متر ونصف، بداية من نفق الزهراء باتجاه واحد بالطريق القادم من حلوان إلى مناطق القاهرة حتى نفق النصر.

وأضافت الوزارة، أن أعمال الإصلاحات، ستبدأ من 12.30 ليلاً، حتى الساعة 6 صباحًا لمدة 21 يوما، بداية من اليوم الجمعة 14 سبتمبر الجاري، وحتى الخميس 4 أكتوبر المقبل.