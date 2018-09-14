ألقت مباحث مركز طوخ القبض على عاطل، لاتهامه بسرقة هاتف محمول خاص بموظف بإحدي الشركات أثناء جلوسه على مقهى بطوخ.

تلقى المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز طوخ بلاغا من "عادل.ع.ح"، 56 سنة موظف بمصنع للأغذية بقها باكتشافه سرقة هاتفه المحمول ماركة سامسونج حال جلوسه على أحد المقاهى بناحية بندر طوخ.

أخطر اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، وبالإنتقال والفحص، وإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين للواء علاء فاروق، مدير مباحث القليوبية، أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد.م.ع"، 64 سنة عاطل مقيم ببندر طوخ، السابق اتهامه في القضية رقم 6463 لسنة 2009 إداري مركز شبين القناطر.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، وتم التحفظ عليه.

حُرر عن الواقعة المحضر رقم 34122 لسنة 2018 جنح مركز طوخ، وأحيل المتهم للنيابة، التي تولت التحقيق.