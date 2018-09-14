للمرة الأولى في مصر، تستعد وزارة التربية والتعليم لافتتاح "أول فصل لذوي الإعاقات المتعددة" بالتعاون بين الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة، وجمعية نداء لتأهيل الأطفال ضعاف السمع وذوي الإعاقات المتعددة والإعاقة السمعبصرية.

ونشر الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشؤون المعلمين، صورة من اللوحة الخاصة بالفصل الجديد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مشيرا إلى أن الفصل يعد إهداء من الرئيس عبد الفتاح السيسي للطلاب في عام الإعاقة 2018.

وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، أن الفصل سيفتتح، خلال الأسبوع المقبل، بالتعاون بين الوزارة وجمعية نداء لتأهيل الأطفال ضعاف السمع وذوي الإعاقات المتعددة، على أن يبدأ العمل ويستقبل الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

ورفضت عبد السلام، خلال حديثها لـ"الوطن"، الكشف عن ملامح الفصل الجديد ونظام التعليم المقرر تطبيقه به، مؤكدة أنه سيتم الكشف عن كل المعلومات الخاصة به خلال الافتتاح الرسمي المقرر خلال الأسبوع المقبل.