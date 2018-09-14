تنطلق الدورة الثامنة من مهرجان مالمو للسينما العربية، اعتبارًا من يوم 5 أكتوبر المقبل وحتى 9 من الشهر نفسه، وهو يُعد المهرجان العربي الأكبر والأكثر شهرة في أوروبا والوحيد في الدول الإسكندينافية، إذ أنه يعكس هموم السينما العربية من كل أنحاء الوطن العربي ودول الشمال.

ترصد "الوطن" أبرز 10 معلومات عن مهرجان مالمو للسينما العربية، في التقرير التالي:

- انطلق المهرجان عام 2011، حتى يكون جسرًا للتواصل الفني والثقافي بين السويد والدول العربية، وأسسه المخرج الفلسطيني محمد قبلاوي.

- يعرض المهرجان نحو 120 فيلمًا ضمن مسابقاته الرسمية والاحتفاليات الخاصة، بين روائي طويل وقصير ووثائقي، فيما ينظم أكثر من 200 عرض سنويا في مدن سويدية مختلفة في مهرجانات فرعية متعددة.

- يغطي برنامج المهرجان العديد من الاحتفاليات، منها بانوراما خاصة بأفلام المرأة وأخرى للهجرة ودول الشمال، كما يعمل المهرجان على تنظيم ورش عمل وندوات تتناول هموم وشؤون السينما.

- شكلت الأفلام المشاركة في مهرجان مالمو السينمائي فرصة للإطلالة على الأوضاع الاجتماعية والسياسية العربية، وإدارة حوارات بناءة تهم الجمهور والمختصين بحكم موقع المهرجان في السويد التي تضم العديد من الثقافات المتنوعة والمتعايشة على أرضها.

- عام 2015، وعلى هامش الدورة الخامسة من المهرجان، انطلقت الدورة الأولى لسوق "مالمو السينمائي"، ليكون منصة للإنتاج السينمائي المشترك، فضلًا عن تشجيع التوزيع.

- تحل مصر ضيفة على المهرجان في دورته الثامنة، كما تم اختيار "طلق صناعي" للفنانين ماجد الكدواني وحورية فرغلي، ليكون فيلم افتتاح الدورة المرتقبة.

- في الدورة الماضية، حصل فيلم "علي معزة وابراهيم" للمخرج شريف البندارى، على جائزة أفضل فيلم روائى طويل فى المهرجان، وحصد فيلم "نسور صغيرة" للمخرج محمد رشاد جائزة أفضل فيلم وثائقى طويل.

- ضمت لجان تحكيم الدورة الأولى للمهرجان في عضويتها، الفنان هاني سلامة، والمخرج سعد هنداوي، والناقد الفلسطيني بشار إبراهيم، والإعلامية الأردنية ديمة حمد لله والإعلامية المغربية سناء بقالي.

- المهرجان يستقبل الأفلام التي يكون عمرها عامين فقط، ولم تُعرض في السويد من قبل.

- فيلم "عيار ناري" للفنان أحمد الفيشاوي وروبي، تم اختياره ليكون فيلم ختام الدورة الثامنة.