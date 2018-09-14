انطلق المؤتمر الصحفي المشترك بين اتحاد النقابات المهنية برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب وائتلاف حب الوطن، ويمثله الدكتور مجدي علام، المنسق العام، وذلك للتعاون في خدمة المواطنين في الأحياء والنجوع والقرى الفقيرة بتقديم قوافل طبية وغذائية بالإضافة إلى تنظيم ندوات تثقيفية وتوعوية ودورات تدريبية للشباب.

ويحضر المؤتمر، كلا من الدكتور جمال العقبي، رئيس النقابة العامة للبنوك وعضو مجلس النواب، والدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، والدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، والدكتور فتحي ندا، نقيب الرياضيين، وإبراهيم شاهين، وكيل أول المعلمين، ومحمد عبد الله، الأمين العام، وأحمد حسام وحامد الشريف الأمناء المساعدين، ومحمد العقاري، نقيب الفلاحين، والدكتورة وفاء الصادق، وكيل أول وزارة الصحة، وحمد بيومي، نائب رئيس ائتلاف حب الوطن ورؤساء النقابات المهنية ورؤساء النقابات الفرعية، والدكتور جمال محمد علي، عميد كلية التربية الرياضية بأسيوط.