وجهت الإدارة العامة للمرور، عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدي المركبات، تحت تأثير الخمور أو المخدرات بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 51 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

كما وجهت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديرية أمن القاهرة، الجيزة، القليوبية، عدة حملات على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى أسفرت عن ضبط 308 مخالفة مرورية متنوعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كافة صور الإخلال بالقانون.