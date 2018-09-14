قال الزعيم الروحي للبوذيين في التبت، الدالاي لاما، أثناء مؤتمر في مدينة مالمو السويدية، إن" أوروبا للأوروبيين"، ويجب على اللاجئين العودة إلى ديارهم وأوطانهم الدالاي لاما، أثناء مؤتمر في مدينة مالمو السويدية، إن" أوروبا للأوروبيين"، ويجب على اللاجئين العودة إلى ديارهم وأوطانهم لإعادة إعمارها، وصرح الدالاي لاما في هذه المدينة السويدية، التي تضم أكبر عدد من المهاجرين، أن أوروبا "مسؤولة أخلاقيا" عن مساعدة "اللاجئين الذين يواجهون خطرا حقيقيا على حياتهم"، ويجب عليها استقبال المهاجرين ومساعدتهم وتدريبهم، ولكن في النهاية يجب أن يطوروا بلدانهم ودولهم.

ونصح لاما الأوروبيين، بأن يوضحوا للاجئين أنه "يجب في النهاية أن يعيدوا بناء بلدانهم"، فيما ذكرت قناة "روسيا اليوم"الإخبارية الروسية: جاءت تصريحات الدالاي لاما، الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 1989، بعد 3 أيام من تقدم حزب "ديمقراطيو السويد" اليميني المتطرف الشعبوي في الانتخابات العامة في البلاد.

وأثارت كلمات الزعيم البوذي، ردود فعل صاخبة في مواقع التواصل الاجتماعي، ودعا بعض مستخدمي "تويتر"، هذا الزعيم الديني، إلى أن يعطي المثال العملي على كلماته ويعود إلى وطنه التبت، الذي فر منه عام 1959.

جدير بالذكر،ان الحزب المناهض للهجرة، حل ثالثا في الانتخابات بعد الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفن، وحزب "المعتدلون" المعارض المحافظ في الانتخابات التي جرت في البلد الذي استقبل أكبر عدد من طالبي اللجوء بالنسبة لعدد السكان في أوروبا في 2015.