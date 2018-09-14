يبدأ العد التنازلي لانطلاق فعاليات الدورة الـ11 من مهرجان "سماع" للإنشاد الديني والموسيقى الروحانية، برئاسة الفنان انتصار عبدالفتاح، والتي تنطلق في الفترة من 22 إلى 29 سبتمبر الجاري، وفيما يلي أبرز تفاصيل الدورة:

- تحل دولة الكونغو ضيف شرف الدورة الحالية.

- تقام فعاليات المهرجان قلعة صلاح الدين، ساحة الهناجر، شارع المعز بالإضافة إلى قبة الغوري، وتم إضافة أماكن للمرة الأولى هذا العام هي ميدان روكسي، ممر بهلر بـ وسط البلد ومجمع الأديان.

- وقع الاختيار على الأم تريز "قديسة الفقراء" لتكون شخصية الدورة الـ 11 من المهرجان.

- يكرم المهرجان مجموعة من الفنانين هم ياسمين الخيام، الموسيقار جمال سلامة، الأنبا يوحنا ثابت قلته نائب بطريرك الكاثوليك في مصر، واسم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والكاتب الراحل أحمد بهجت.

- يشارك في فعاليات المهرجان فرق من 16 دولة، هي: الهند، باكستان، اليونان، أثيوبيا، الصين، أندونيسيا، نيجيريا، السودان، اليمن، سيرلانكا، المغرب، الأردن، الجزائر، الكونغو برازافيل، تونس.

- كما تشارك الفرق المسيحية الكاثوليكية والإنجيلية، بالإضافة للمشاركة الدائمة للفرفة الأرذثوكسية

- تقام احتفالية "ملتقى الأديان"، التالية لفعاليات مهرجان سماع، في دورته الرابعة بالشموع فى مجمع الأديان بمصر القديمة، يوم 27 سبتمبر، بمشاركة الدول الـ 16، فى قداس كونى يؤكد على المحبة والتسامح والسلام بين البشر.