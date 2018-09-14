أفادت قناة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها، بأن الرئاسة التركية قالت إن الاجتماع الذي عقد مع مسؤولين من فرنسا وروسيا وألمانيا أكد أن نتيجة أي هجوم على إدلب ستكون كارثية.