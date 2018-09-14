قال الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، إن الدراسة في العام الجديد 2018/2019 ستنطلق يوم الأحد الموافق 23 سبتمبر الجاري في 444 مدرسة موزعة على المراكز الإدارية الخمسة.

وأضاف التداوي، أنه جرى الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد في جميع المدارس لاستقبال 62 ألف طالب على مستوى الإدارات التعليمية الخمس، وتنظيم لقاءات دورية مع موجهي العموم ومديري الإدارات للوقوف على المشكلات والعقبات التي تواجههم، ووضع حلول لها، وسرعة إنهاء تنقلات وندب المعلمين وسد العجز بالمدارس.

وأوضح التداوي، أنه جري الانتهاء من توصيل كابلات الإنترنت فائق السرعة لـ27 مدرسة ثانوية على مستوى المحافظة، واستلام 95% من الكتب المدرسية، وجاري استكمال الاستلام خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن المديرية ستوزع جميع الكتب في حقيبة لكل طالب، مع أول يوم دراسي في احتفالية ستقام بكل مدرسة لإدخال البهجة والسرور، وكسر حاجز الخوف والرهبة لدى الطلاب الجدد بكل مرحلة تعليمية.