قال الدكتور عاطف أبو الوفا، رئيس جامعة الوادي الجديد، اليوم، إن الدراسة ستبدأ في الجامعة للعام الجامعي 2018/2019، يوم السبت المقبل في كلياتها الست "العلوم، التربية، الآداب، التربية الرياضية، الزراعة، الطب البيطري"، بإجمالي 1500 طالب وطالبة في الصفوف الأولى لهذه الكليات.

وأضاف عاطف، أنه جرى الانتهاء من الاستعدادات الخاصة لاستقبال الطلبة الجدد سواء للدراسة أو التسكين بالمدينة الجامعية بعد الانتهاء من تجهيز 3 مباني تابعين للمدينة الجامعية بمدينة الخارجة لتسكين 1650 طالبًا وطالبة مع بدء العام الدراسي الجامعي الجديد.