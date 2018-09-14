قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الإخوان خدعوا المصريين قبل ثورة يناير 2011 وقبل أن يصلوا للحكم، مشيرًا إلى حملات منظمات المجتمع المدني لتصوير أفراد "الإخوان" الإرهابية على أنهم ضحايا.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على شاشة "صدى البلد"، "إحنا بنتعرض لحرب شائعات بشعة من كل الصحف الأجنبية والقنوات الفضائية، حملة ممنهجة بتستهدف الدولة المصرية والرئيس السيسي رمز هذا البلد".

وحذر بكري من الاستهانة بهذه الحملة "منظمات المجتمع المدني شغالة برا وبيتكاتفوا مع بعض وبيقدموا خطاب لتصوير الإخوان إنهم ضحايا الدولة المصرية والرئيس السيسي".