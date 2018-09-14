قال مصدر مسئول بشركة شعاع للخدمات العامة إن الشركة دفعت بـ2800 «كشاف» بالمرحلة الثانية، بعد تدريبهم بشكل كامل «نظرى وعملى» بمراكز التدريب بشركات التوزيع لقراءة ما يقرب من 8.5 مليون عداد لتحقيق قراءات حقيقية تعبر عن الاستهلاك الفعلى من خلال المرور الدورى والمنتظم شهريا، موضحاً أن إجمالى عددهم فى المرحلتين 5300 «كشاف» لقراءة استهلاك 16 مليون مشترك فى 9 شركات لتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.

وأشار المصدر، لـ«الوطن»، إلى «أن الشركة تولت فى المرحلة الثانية قراءة العدادات بمناطق الحلمية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، ومنطقتى الهرم والدقى بشركة جنوب القاهرة، ومنطقة غرب الإسكندرية، وجنوب الشرقية بشركة القناة، وجنوب الدقهلية بشركة شمال الدلتا، ومنطقتى شرق وغرب محافظة الغربية بشركة جنوب الدلتا، ومنطقة شمال البحيرة بشركة البحيرة، ومنطقة جنوب المنيا بشركة مصر الوسطى.

ومحافظة أسوان بشركة مصر العليا». وأكد المصدر أن كل كشاف بالشركة مكلف بقراءة 5 آلاف عداد فى المناطق السكنية الكبرى، وهو ما يسمى بالمرور الرأسى و4 آلاف قراءة فى القرى، وهو ما يسمى بالمرور الأفقى، لافتاً إلى أن الشركة كانت مكلفة بقراءة 7 ملايين و490 ألف عداد كهربائى فى المرحلة الأولى، وبدأوا عملهم بصحبة مسئولى وكشافى شركات التوزيع لأخذ قراءة العدادات على الطبيعة فى أول ديسمبر من العام الماضى، طبقاً للتعاقد مع «القابضة لكهرباء مصر» فى عدد من المناطق فى «شبرا» بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ومنطقة «الجنوب» بشركة جنوب القاهرة ومنطقة «الساحل» بشركة الإسكندرية وشمال الشرقية بشركة القناة وكفر الشيخ بشركة شمال الدلتا ومنطقة القليوبية بشركة جنوب الدلتا ووسط البحيرة بشركة البحيرة وشمال أسيوط بشركة مصر الوسطى وقنا بشركة مصر العليا.

وأوضح المصدر أن المناطق التى يعمل فيها موظفو الشركة حالياً أصبحت بدون شكاوى من القراءات الخاطئة والشاذة للعدادات التى كان يعانى منها المشتركون فى الماضى لأن المواطن يرى الكشاف بشكل مستمر ويراقب استهلاكه بنفسه لأن مهمة الشركة هى تحقيق قراءات صحيحة. وقال أحمد أبوالنيل، «مشترك»، من قاطنى منطقة شبرا، إن «فاتورة الكهرباء بدأت تعبر عن استهلاكه الحقيقى منذ أن بدأ كشافو شعاع فى قراءة العدادات بعد أن كان يعانى من المحاسبة بشكل عشوائى».

وأكد شوكت عمر، «مشترك»، من قاطنى جنوب القاهرة، أنه «كان دائم الشكوى فى الفترات السابقة من الارتفاع الدائم فى قيمة الفواتير الشهرية لعدم انتظام الكشاف فى قراءة العدادات إلا أن الحال تبدل بعد أن تم سد العجز فى الكشافين».

مصدر بـ«شعاع»: «الكشافين» بدأوا عملهم فى المرحلة الثانية بعد انتهاء تدريبهم.. والمناطق المستهدفة حالياً أصبحت بدون شكاوى

وقال المهندس مدحت فودة، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، إنه تم نزول موظفى شركة «شعاع» بصحبة كشافى الشركة بعد أن تم تدريبهم بالمركز التابع للشركة فى المنيا نظرياً، إضافة إلى التدريبات العملية التى تمت بالتنسيق مع كشافى الشركة لأخذ القراءات الصحيحة للعدادات، لافتاً إلى أن تقارير الأداء الشهرية فى المرحلة الأولى أكدت نجاح التجربة حتى الآن بمساعدة موظفى الشركة.

وأكد المهندس حمدى عكاشة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أن الشركة دربت قارئى العدادات التابعين لشركة شعاع بهدف تقليل شكاوى العملاء من القراءات غير الصحيحة وسرعة تجميع القراءات شهرياً منعاً لتراكمها على العملاء، لافتاً إلى أنه تم تقسيمهم إلى 3 مجموعات لتحقيق الاستفادة القصوى من التدريب العملى والنظرى لإعدادهم للمرحلة الثانية، وأن برنامج التدريب تضمن كيفية قراءة العدادات بأنواعها «العادية والرقمية» واكتشاف حالات التلاعب فى العدادات.