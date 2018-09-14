أكد الدكتور سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، بين اتحاد النقابات المهنية، وائتلاف حب الوطن، أننا جميعًا نعرف قيمة الوطن والانتماء له، وأن حبه جزء من العقيدة، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد".

واشار إلى أن نقيب المعلمين قبل أن يكون نقيبًا للمعلمين فهو رئيس النقابات المهنية، ونحن جميعًا أحد أدواته لدعم الوطن وأبنائه والنقابات المهنية، وأن ما يقوم به الدكتور مجدي علام رئيس ائتلاف حب الوطن، من توحيد للنقابات والائتلافات والتكتلات حبًا في مصر، فهو مجهود عظيم يجب أن نشكره عليه جميعًا.

وقال نقيب العلاج الطبيعي، إنه كان حريصًا على استقدام شباب العلاج الطبيعي معه، وتمنى أن تكون تلك المنصة يومًا ما مليئة بالشباب الواعي والناضج، وأن يكون فكر هؤلاء الشباب فكري جماعي وليس فردي لكي يقتربوا أكثر من مشاكل الوطن، لأن هناك قطاع كبير من الشباب لا يدرك حجم الأخطار والتحديات التي تحاك ضده.

ووجه رسالة قائلًا: "من هذا البيت الكريم بيت المعلمين، بيت التربية، بيت الثقافة، بيت التنوير، أرقى وأشرف وأنبل مهنة، وهي مهنة التعليم أطالب بأن يكون للمعلمين ونقابتهم دور فعال ودور نشط لمواجهة التحديات وعودة الأخلاقيات المفقودة وعلى الجميع مساعدة نقابة المعلمين في تلك المهمة وعلى مؤسسات الدولة أن تفتح منافذها لنقابة المعلمين والسادة المعلمين وليس معنى أن يكون هناك معلم مخطئ أن يتم تعميم ذلك على الجميع".

وأوضح الدكتور سامي سعد، أن في مصر 104 حزب سياسي، وأن عدد المواطنين هو 104 مليون أي أن هناك حزب لكل مليون مواطن، لافتًا إلى أن عدد النقابات المهنية حوالي 25 نقابة مهنية تضم ثلث سكان مصر، ورغم كل ذلك التكتل كانت مؤسسات الدولة قديمًا تهمش تلك النقابات إلى أن جاءت القيادة السياسية الحالية، وأعطت إشارة البدء لها لتعظيم دورها في مساندة المجتمع المدني، وأن تشارك في مسيرة التنمية والعطاء كلٌ في مجال تخصصه.

وأضاف "سعد" أنه عند القيام بعمل مسح طبي شامل للأطفال بمحافظتي القاهرة والجيزة، وجدنا أن التلاميذ لديهم مشاكل جمة في العمود الفقري، والتي تسبب "التقزم"، وأن وأولياء الأمور لا يعلمون شيئًا، مناشدًا نقيب المعلمين بأن يكون هناك عضو طبي داخل مجالس الآباء والأمناء يعمل طواعيةً للكشف على التلاميذ بالتعاون مع نقابة الرياضيين لأن أساس الصحة هي الرياضة.

وأوضح نقيب العلاج الطبيعي، أن الوطن أمانة في قلوبنا وصدورنا، ويجب أن نفكر دائمًا في خدمة الوطن قبل خدمة المواطن عارضًا لفكرة أن تكون النقابات المهنية عبارة عن حكومة صورية، وأن يكون نقيب المعلمين رئيسًا لتلك الحكومة، ويصبح كل رئيس نقابة هو وزير في مجاله، يتخذ القرارات التي تساعد في حل مشكلات أعضاء نقابته.