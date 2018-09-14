قال الدكتور فتحي ندا، نقيب الرياضيين، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، المنعقد بمقر نقابة العلمين بالجزيرة، بالاشتراك بين اتحاد النقابات المهنية، وائتلاف "حب الوطن" لدعم المواطن المصري، وتقديم الدعم والرعاية له، إن مشكلتنا في مصر أن البعض يعتقد أننا نعمل في جزر منعزلة، ونحن هنا لكي تصل رسالتنا للدولة وللشعب المصري، بأن أكبر ظهير شعبي بعد مجلس النواب هو اتحاد النقابات المهنية، وأنهم على قلب رجل واحد.

وأكد ندا، أنه تم تنظيم المؤتمر، لوضع آلية للتنفيذ وكيفية استكمالها ونشرها وتعميمها على مستوى المحافظات، مطالبًا بأن يكون هناك تعاون وتكامل لصالح صحة الإنسان المصري.

وأضاف نقيب الرياضيين، أننا في مجلس الإدارة للنقابة العامة للرياضيين، اتخذنا قرار بتمويل ودعم المشروعات الرياضية المتميزة بالمحافظات، ومنها مشروع انتقاء الموهوبين ورعايتهم على مستوى الجمهورية، وتأهيل المدربين مجانًا على حساب النقابة العامة للرياضيين، وسنضع اهتمامنا الأول بمحافظات صعيد مصر، وأسندت تلك المهمة للدكتور جمال محمد علي عميد كلية التربية بأسيوط.

حضر المؤتمر كلًا من الدكتور جمال العقبي رئيس النقابة العامة للبنوك وعضو مجلس النواب، والدكتور سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، والدكتور فتحي ندا نقيب الرياضيين، وإبراهيم شاهين وكيل أول المعلمين، ومحمد عبد الله الأمين العام، وأحمد حسام وحامد الشريف الأمناء المساعدين، ومحمد العقاري نقيب الفلاحين، والدكتورة وفاء الصادق وكيل أول الصحة، وحمد بيومي نائب رئيس ائتلاف حب الوطن، ورؤساء النقابات المهنية والفرعية، والدكتور جمال محمد علي عميد كلية التربية الرياضية بأسيوط.