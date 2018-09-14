قال الفنان أمير كرارة، إن تفاجأ بالتمثيل مع النجم العالمي سكوت آدكنز الشهير بـ "بويكا" في فيلم "حرب كرموز"، مضيفا أن الأخير يؤدي مشاهد الأكشن وكان معجبا بفكرة الفيلم ورحب بالمشاركة فيه.

وأضاف "كرارة"، خلال استضافته في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" مع الإعلامية منى الشاذلي، أن المخرج بيتر ميمي، والمنتج محمد السبكي كانا أصحاب فكرة مشاركة النجم العالمي سكوت آدكنز في الفيلم، متابعا: "أنا كنت في الفيلم بتضرب بس، يعني مصممي المعركة حابين يبقى الموضوع منطقي قدام الناس، فمعظم الوقت أنا اللي بتضرب".

وتابع "كرارة" ساخرا: "بس أنا كنت بشوفوا في الأفلام عضلات وحاجة كبيرة بس هو في الحقيقة قصير.. ده شافني اتخض مني".