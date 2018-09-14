افتتح المهندس عمرو عبد العال، نائب محافظ أسيوط، يرافقه المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد، ممشى "أهل مصر" على ترعة الإبراهيمية بمدينة أسيوط بالمجان للجمهور، ليكون متنفساً للأهالي ويقام به يوما ثقافيا فنيا أسبوعيا بمشاركة الفرق الموسيقية للموهوبين الشباب، ومعرض الحرف التراثية والمشغولات والأعمال اليدوية والمنتجات الزراعية والصناعية لطلاب المدارس، وذلك بالتنسيق بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة، وكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، ومديرية التربية والتعليم .

حضر الافتتاح الدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية، والدكتور محمد السيد وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وعثمان الحسيني مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة ومحمد حلمي رئيس حي شرق وعبد الرؤوف النمر القائم بأعمال رئيس حي غرب وعبد الناصر حامد مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، ومحمد عبد المحسن مدير عام تنسيق الخدمات بالمديرية، ومحمد النمر مدير عام إدارة التعليم الفني بالمديرية، ولفيف من أعضاء هيئة تدريس كلية التربية النوعية، والفنانين الشباب، والعشرات من أهالي المحافظة والأسر الأسيوطية .

وتفقد نائب المحافظ ومرافقوه أقسام الممشى ومنتجات المدارس الفنية والصناعية والزراعية وأقسام الفنون التشكيلية والرسم والمشغولات اليدوية والخزفية وقسم الموسيقى والغناء، مشيدًا بمستوى الطلاب الموهوبين والمتميزين في مختلف المجالات وجودة المنتجات المعروضة والتي يجرى بيعها بأسعار مخفضة للمواطنين .

وأكد نائب المحافظ أن افتتاح الممشى يعد انطلاقة في تفعيل خطة المحافظة التي وضعها اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، لرفع كفاءة وتطوير الحدائق والمتنزهات بالقرى والمراكز لتكون متنفسا للمواطنين، مشيرا إلى أن الفعاليات بدأت اليوم من الخامسة إلى العشرة مساءاً لتنشيط الحركة الثقافية والفنية وتنمية إبداعات الشباب وعرض منتجات طلاب كلية التربية النوعية وطلاب المدارس الفنية والزخرفية والصناعية، بالإضافة إلى تنمية مواهب الشباب والأطفال في الموسيقى والغناء والرسم .

وأضاف نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد أنه جرى تجهيز الممشى قبل افتتاحه بتزويده بالإنارة اللازمة وبشكل جمالي، بالإضافة إلى الانتهاء من كافة أعمال نظافة المكان وإضفاء لمسة جمالية عليه بتخصيص أقسام لعرض منتجات المدارس الفنية الزراعية والزخرفية والصناعية لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى ورش الرسم وعرض اللوحات الفنية والتشكيلية لطلاب وأعضاء هيئة تدريس كلية التربية النوعية، فضلا عن الفرق الغنائية والموسيقية للموهوبين من شباب كلية التربية النوعية .

يذكر أن ممشى "أهل مصر" جرى إنشائه من قبل وزارة الري على ترعة الإبراهيمية بشارع أحمد حسن الباقوري بجوار كوبري "25 يناير" أمام أبراج النصر بطول 600 متر بتكلفة 5 ملايين جنيه، وجرى إتباع إجراءات السلامة والأمان وتوفير مدرجات به ليصبح متنفسا للمواطنين بالمحافظة وملتقى للفنانيين في مختلف المجالات .