ضبط رجال المباحث الجنائية بفرع شرق الدلتا للتكنولوجيا والمعلومات، طالب بكلية التربية الرياضية ببورسعيد، مقيم بإحدى قرى مركز قرين محافظة الشرقية، بعد قيامة بالنصب والاحتيال على مدرس، وذلك بعد الحصول على مبلغ مالي قدرة 5 ألاف جنية بعد إيهامه بقدرته على تسفيره هو وزوجته لإداء فريضة العمرة والاستيلاء على جوزات السفر الخاصة بهما.

تلقى اللواء مدحت حسين، مدير مباحث الإدارة العامة للتكنولوجيا والمعلومات، إخطارًا من العقيد محمد رمضان، رئيس فرع شرق الدلتا، ببلاغ "حسن. ي"، مدرس ومقيم بإحدى قرى مركز قرين بمحافظة الشرقية، يتهم فيه مجهولا بالحصول منة على مبلغ 5 ألف جنية والاستيلاء على جوزات السفر له ولزوجته بعد إيهامه بتسفيره للسعودية على أداء العمرة.

وأكد، في بلاغه، أنه تعرف على المتهم المجهول عن طريق "فيس بوك" وأنه اتفق معه على الحصول على المبلغ والجوزات بالقاهرة، وبالفعل سافر للقاهرة واستلمها منة ثم انقطعت الاتصالات به.

على الفور جرى تشكيل فريق بحث برئاسة العميد عاصم الشريف رئيس المباحث الجنائية والمقدم دكتور محمود مدين، ضابط المباحث الجنائية، لتحديد مكان المشكو في حقه.

وأسفرت جهود فريق البحث أن المشكو في حقه يدعى "يحيى. م. ع"، 20 سنة، طالب بكلية التربية الرياضية ببورسعيد، وجرى ضبط الجهاز الذي يستخدمه ومكانه.

وبالقبض عليه اعترف بارتكابه الواقعة، وأنه حصل على المبلغ والجوزات، وأعترف المتهم بتدشين حساب مزيف على "فيس بوك" حتى لا يتعرف عليه أحد وأنه استعان بأحد الأشخاص من خارج قريته لاستلام المبلغ والجوازات من المجني عليه حتى لا يتعرف عليه لكونهما من قرية واحدة .

جرى تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.