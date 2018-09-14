قال هاني فرحات كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار "سي آي كابيتال"، إن هناك اختلافا كبيرا بين الحالة الاقتصادية المصرية والتركية؛ فتركيا تعاني من أزمة ثقة من قبل المستثمرين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر فضائية "DMC"، أن هناك تدخلا سياسيا في الأمور المالية والاقتصادية بتركيا وصل إلى أن رئيس الدولة نفسه يتحكم في سعر الفائدة، وتختلف مصر حيث أن هناك قانون منذ عام 2003 ينص على استقلالية البنك المركزي.

وتابع: "تركيا مش هي اللي هتحدد مصير الاستثمارات الخارجية في مصر، ثقة المستثمر في الأسواق الناشئة هي التي تحدد".