أعلنت محافظة الغربية، في بيان لها، أمس الجمعة، أن المحافظة كان لها نصيب فى تشغيل مدرسة "ig" (دولية حكومية)، بعد توقيع بروتوكول مع مؤسسة مجموعة المدارس الدولية في مصر على إنشاء مجموعة مدارس ig دولية حكومية، والذى شهده الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

مدارس الـ IG الدولية، أو الدبلومة البريطانية، هي شهادة ثانوية عامة معترف بها دوليًا، وتعتبر بديلًا للثانوية العامة المصرية، وتمكن من الالتحاق مباشرة بأي جامعة عالمية، فضلًا عن الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

ووفقًا لموقع المجلس الثقافي البريطاني "British Council"، الذي يشرف على مدارس الـ IG في مصر ونظام التعليم فيها، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم المصرية، تنقسم الدبلومة البريطانية إلى 3 مستويات دراسية.

- المستوى الأول "OL":

هو المستوى العادي "Ordinary Level"، ويدرس الطالب من خلاله المواد الأساسية بشكل عام، مثل اللغة الإنجليزية، والفيزياء، والأحياء، والتاريخ، والأدب، ويهدف لإعداد الطالب للمستوى المتقدم.

- المستوى المتقدم "AL":

الـ"Advanced Level"، يختار فيه الطالب المواد بناء على ما يرغب في دراسته في المرحلة الجامعية، بحيث يختار من بين أكثر من 70 مادة دراسية، وفقا لمجلس الامتحانات الذي ينضم له سواء جامعة كامبردج أو بيرسون إدكسل.

- المستوى المتقدم التكميلي "AS":

الـ"Advanced S" مستوى يجهز الطالب للكلية التي يرغب في الالتحاق بها، بحيث يدرس مواد متعلقة بها وبعض الأساسيات منها.

عادة ما ينهي الطلاب دراسة مواد المستوى المتقدم "A-levels" خلال عامين، ففي العام الأول يدرس النصف الأول من هذا المستوى، والذي يسمى المستوى المتقدم التكميلي "AS-Level"، وفي العام الثاني يدرس المستوى المتقدم الثاني "A2"، والنتيجة النهائية هي مجموع نتيجتي السنتين.

والامتحانات في مدارس الـ IG تقيس قدرة الطالب على فهم المعلومة والاستنتاج السريع، حيث تتنوع بين الامتحانات التحريرية والشفوية والتجارب العلمية.