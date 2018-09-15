قال الدكتور حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المجلس يعمل بشكل مستمر لإظهار الصورة الحقيقية لسياسة مصر، المبنية على مكافحة الإرهاب.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، أن الندوة الثانية للمنظمة المصرية، المنعقدة أمس الجمعة، على هامش الدورة الـ39 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف، تبنت قضايا ضحايا الإرهاب.

وتابع أبو سعدة أن المجلس رفع دعوى قضائية للمطالبة بحقوقهم في التعويض من الدول الداعمة للإرهاب، وعلى رأسها قطر.