قال الفنان عمرو عبدالجليل، إن المخرج الراحل يوسف شاهين هو الذي اكتشفه، عندما كان يؤدي بطولة إحدى المسرحيات في مسرح كلية الحقوق بجامعة القاهرة.

وأضاف عبدالجليل، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، أنه اتجه إلى مسرح الجامعة، لأنه أراد أن يكتشف نفسه، بعد أن كان مصنفًا كممثل كوميدي في معهد السينما.

وتابع: "المسرحية حققت نجاحا كبيرا وأستاذ يوسف اتفرج واختارني مع محمد هنيدي، علشان نشارك معاه في فيلم (إسكندرية كمان وكمان)، وكان معانا وقتها خالد صالح ومحمد سعد وخالد الصاوي".