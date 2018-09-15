قال الفنان عمرو عبدالجليل، إنه اتجه إلى مسرح جامعة القاهرة، عندما كان في بداية مشواره الفني حتى يعيد اكتشاف نفسه، موضحًا: "كنت مصنف في معهد السينما كممثل كوميدي، ولو قولت لمخرج من صحابي إني عاوز أعمل دور هاملت، كان بيضحك ويلم الناس".

وأضاف عبدالجليل، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc": "تعمدت ألا ألقي أي (إفيه) خلال عرض المسرحية في جامعة القاهرة، وأن أبعد عن الكوميديا، حتى أرى رد فعل الجمهور، وإن كان سيتفاعل معي أم لا".

وتابع: "بعدها شاركت في فيلم إسكندرية كمان وكمان مع المخرج يوسف شاهين، ثم توقفت كثيرًا عن العمل".

وعن سبب توقفه عن العمل، قال: "مكنتش بكلم حد، أنا كنت ببقى محرج، ولحد دلوقتي مش فاهم الدنيا ماشية إزاي، ومش عاوز أفهمها، لإن أحيانا لما بتفهم حاجة بتتضايق".

وأكمل: "ميفرقش معايا المجد والحاجات دي، والسينما شغالة بيَ ومن غيري، ولما بقعد في البيت 4 سنين محدش بيسأل".