رغم مسيرة الفنان الكبير محمود ياسين الفنية والممتدة لأكثر من 50 عاما مع التمثيل، إلا أنه أقدم على تجربة الغناء أكثر من مرة، في مسلسل واحد مع الفنانة سميرة أحمد وهو "غدا تتفتح الزهور" الذي عرض لأول مرة عام 1984.

- حلوة يا زوبة

من أشهر أغنيات محمود ياسين، التي ما زال يعرف بها حتى الآن، والتي شدى بها في أحداث المسلسل سخرية من ضعف إمكانيات سيارته البسيطة، التي كان يستخدمها ضمن أحداث قصة المسلسل.

- القناطر

أما أشهر أغنية له مع الأطفال فهي أغنية القناطر، والتى ظهرت ضمن السياق الدرامي للمسلسل حينما اصطحب سميرة أحمد وأولادها في رحلة إلى القناطر، وأدى الأغنية مع الأطفال.

- أهلا حلوان

قدم ضمن أحداث المسلسل أيضا أغنية "أهلا حلوان"، والتي كانت تدور حول الطفرة الصناعية التى تشهدها مدينة حلوان، حيث اصطحب سميرة أحمد وأولادها لزيارة المصانع هناك.

- عايزين بابا يبقى معانا

أما أقل أغاني المسلسل مشاهدة هي أغنية "عايزين بابا يبقي معانا"، كانت ضمن الحلقة الأخيرة من المسلسل.