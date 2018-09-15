قال الفنان عمرو عبدالجليل، إنه غير حريص على متابعة الحالة الفنية وما وصلت إليه مؤخرًا، موضحًا: "أحيانًا بستغرب إني ممثل، مش متابع الحالة الفنية، ومقضي وقتي في البيت، ومش بفتح التليفزيون".

وأضاف عبدالجليل، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc": "أحب مشاهدة الأفلام القديمة، أعشق علي الكسار، والكثير من الممثلين الذين لعبوا الأدوار الثانية والثالثة، والكومبارسات أيضًا كانوا مواهب خارقة".

وتابع: "هناك الكثير من المواهب التي ظلمت، فعلى سبيل المثال، كان زملائي في معهد السينما موهوبين للغاية، ومع ذلك لم يحترفوا التمثيل وعملوا موظفين بمسارح الدولة.. كنت ببلم لما أشوفهم على المسرح".