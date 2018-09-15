عمرو عبدالجليل: "مكنتش عايز أعمل دور حربي في مسلسل طايع"

قال الفنان عمرو عبدالجليل، إنه لم يكن يتوقع أن يعرض عليه أي مخرج أن يؤدي دور "حربي" في مسلسل "طايع"، الذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي.

وأضاف عبدالجليل، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc": "مكنتش عاوز أعمل دور حربي في مسلسل طايع لأسباب شخصية، وأنا اندهشت إن عمرو سلامة اختارني للدور ده".

وتابع: "شقيقي السيناريست الراحل طارق عبدالجليل، أقنعني بأن أؤدي الدور، وتنبأ بنجاح الدور، وهذا ما حدث".

وأكمل: "حزنت كثيرًا عندما انتهينا من كواليس الممثل، كان عيش وملح ومجهود وأيام".