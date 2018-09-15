انتقدت مشجعة الإجراءات التنظيمية المتبعة من قِبل الاتحاد المصري للتنس، في مباريات بطولة "كأس ديفيز"، موضحةً أنها لم تجد كرسيًا تجلس عليه هي وأولادها، في أولى المباريات التي أُقيمت بين المنتخبين الوطني ونظيره الفنلندي.

الاتحاد المصري للتنس، أعلن في 11 سبتمبر الجاري، أنه طرح تذاكر المباراة للبيع بسعر 75 جنيهًا للتذكرة.

اشترت أميرة محمود تذاكر، وعندما ذهبت إلى ملعب المباراة بنادي الجزيرة، لم تجد إلا السلم لتجلس عليه مع أولادها، موضحةً أن "الاتحاد باع تذاكر أكثر من سعة الملعب".

وأضافت خلال منشور كتبهته عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مش مهم الناس اللي شارية التذاكر وجاية تشجع بلدها تاخد حقها، المهم إن أعضاء الاتحاد وأعضاء نادي الجزيرة يكونوا مرتاحين".

وتعادل المنتخبان الوطني والفنلدني بمباراة لكل منهما، حيث نجح الفنلندي هاري هيليوفارا في التغلب على المصري كريم مأمون، اليوم الجمعة، بمجموعتين دون رد بواقع (6-3) و(6-2)، وذلك بعدما نجح محمد صفوت في التغلب على أميل روسوفوري في المباراة الأولى.

وتقام مباراة الزوجي، اليوم السبت، حيث سيواجه الثنائي المصري محمد صفوت وشريف صبري، نظيرهما الفنلنديين هنري كونتينين ونيكلاس سالمينين.

وتقام مباراتان في منافسات الفردي، اليوم السبت، حيث تجمع المباراة الأولى محمد صفوت وهاري هيليوفارا، بينما ستجمع الثانية بين كريم مأمون وأميل روسوفوري.