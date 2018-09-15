قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن معرض "أهلا مدارس" له 18 فرعا بـ18 محافظة، وافتتح منذ يومين بالتعاون مع وزارة التموين، وخلال يومين يجري افتتاح الباقي.

وأضاف الوكيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن المعرض يوفر مستلزمات المدارس وبعض الملابس والمواد الغذائية الخاصة باستهلاك الطلاب في المدارس.

وتابع أن المشاركين في المعرض من الشركات أبدوا مرونة في تخفيض الأسعار بنسب جيدة يشعر بها المستهلك، لافتا إلى أن المحافظات التي افتتحت المعرض شهدت إقبالا كبيرا غير متوقع، لدرجة أن بعض المحافظات اضطرت لإقمة معرض بمناطق أخرى داخلها.