تنطلق أولى حلقات مسلسل "بيت السلايف" للفنانة بوسي، على قناتي "النهار" و"النهار دراما" و"القاهرة والناس"، اعتبارًا من اليوم السبت.

المسلسل يحكي عن الصراع بين المال والسلطة، وتدور أحداثة حول "بوسي" وهى سيدة تمتلك شركة سياحة ولديها ولدان وهما الفنان حازم سمير الذي يعمل طبيب أسنان وأحمد صلاح حسني ويعمل مع والدته في الشركة، ويتناول العمل المشاكل العائلية في توزيع الثروة والصدامات بين الإخوة.

"بيت السلايف" من بطولة بوسي، وعبير صبري، منة فضالي، وحازم سمير، وجيهان خليل، وأشرف مصيلحي، وطارق صبري، وأحمد صلاح حسني، وهو من تأليف حسين مصطفي محرم، وإخراج محمد عبدالخالق.