تمكن فريق عمل إدارة محمية علبة بقطاع حماية الطبيعة من إنقاذ 95 صقرا من الأنواع المهددة بالانقراض، بالتعاون مع مكتب حرس حدود وعدد من الجهات المعنية، قبل بيعها بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته والاتفاقيات الدولية المعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي.

واتخذت كل الإجراءات القانونية وعمل محضر بالواقعة، كما صدر قرار وكيل النائب العام لإدارة محمية علبة، لاتخاذ شئونها حيال هذه الصقور.

ولدى صدور القرار تم تشكيل لجنة من إدارة المحمية، لإعادة الصقور المضبوطة لموائلها الطبيعية بعد فحصها والتأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة الحياة في بيئتها الطبيعية حيث تم إطلاقها.

يشار إلى أن هذه الضبطية تعد من أكبر الضبطيات في تاريخ محمية علبة الطبيعية.