أحيت فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، حفلًا فنيًا بدار أوبرا الإسكندرية، على مسرح سيد درويش، تحت رئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء أمس، بمناسبة ذكرى مرور 25 عامًا، على وفاة الموسيقار الكبير بليغ حمدي، وذكرى وفاة الفنانة الكبيرة فايزة أحمد.

وتضمن برنامج الحفل مجموعة من أجمل أغاني زمن الفن الجميل "أنا عندي مشكلة، الطير المسافر" أداء شمس إبراهيم، و"سلامات يا حبايب، تعب القلوب" أداء أحمد عصام، و"ما تحبنيش بالشكل ده، وتمر حنه" أداء شروق شريف، و"خسارة خسارة، سواح" أداء محمد الخولي.

وبالفاصل الثاني من الحفل، يقدم عازف الكمان الأول الدكتور إيهاب عبد الحميد موسيقى "زي الهوى يا نخلتين في العلالى، متى أشوفك" أداء السيد وهب الله، و"عيون بهية" أداء أحمد رجب.

واختتمت الحفل المطربة مروة حمدي، بأغنية فات الميعاد، وامتلأت جنبات المسرح بالجمهور الذواق من مختلف الفئات العمرية وخاصة الشباب، الذين أصبحوا يداومون على حفلات الموسيقى العربية.

يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، قد تم تأسيسها في الموسم الفني لعام 2004م، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة، وشاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية.