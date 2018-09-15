لمحبي الحفلات الموسيقية والعروض الفنية، أنتم اليوم على موعد مع عدة حفلات وعروض فنية، تستعرض "الوطن" أبرزها وأماكنها ومواعيدها وأسعارها، كالتالي:

1- حفل المنشد محمود التهامي على مسرح قاعة الحكمة في ساقية عبد المنعم الصاوي الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

2- كورس تعليم تصوير فوتوغرافي محترف في ساقية عبد المنعم الصاوي الساعة 3 عصرًا على مدار 6 محاضرات، وسعر الورشة 500 جنيهًا.

3- حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الساعة 8 مساءً.

4- يوم مفتوح وورش موازية في دكة أضف وتستمر الورشة حتى الساعة 6 مساءً، سعر الورشة 50 جنيهًا للفرد.

5- حفلة "سول وآر آند بي"، مع الثنائي دعاء السباعي وسامر جورج في روم آرت سبيس الساعة 9 مساءً، وسعر التذكرة 75 جنيهًا.

6- عرض أفلام شيطان الصحراء، وباب الحديد، وودعت حبك ضمن سلسلة عرض الأفلام المرممة بسينما زاوية من الساعة 4 عصرًا وحتى الساعة 10 مساءً، وسعر التذكرة 40 جنيهًا.