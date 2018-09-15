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"زراعة البحيرة": تجميع قش الأرز ومنع حرقه بالتنسيق مع البيئة

"زراعة البحيرة": تجميع قش الأرز ومنع حرقه بالتنسيق مع البيئة

"الإذاعة" تستعين بمكتبات التراث للاحتفال بذكرى ميلاد إسماعيل يس

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"مترو الأنفاق" تخصص أرقام "واتس آب" لتلقي شكاوى الأعطال

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موانئ البحر الأحمر: سفر 110 آلاف راكب من العمالة الموسمية لدول الخليج

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أستاذ أمراض كلى يوضح لـ"الوطن" أخطاء الغسيل التي قد تؤدي للوفاة

أستاذ أمراض كلى يوضح لـ"الوطن" أخطاء الغسيل التي قد تؤدي للوفاة

عاجل| وزيرة الصحة تأمر بإغلاق وحدة الغسيل الكلوي بـ"ديرب نجم"

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بالفيديو| محافظ الشرقية يشكل لجنة للتحقيق في "كارثة الغسيل الكلوي"

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