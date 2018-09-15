تفقد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، منظقة صان الحجر بالشرقية، بحضور عدد من السفراء وأعضاء مجلس النواب.

وأكد الوزير أهمية منطقة صان الحجر أثريا، مضيفا أن المنطقه تستحق أن يركب السائحون الطائرة لمشاهدة آثارها ذات الحضارة العظيمة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لمنطقة صان الحجر، من قبل وزير الآثار ورئيس المجلس الأعلى للآثار، عقب تركيب مسلتين بالمنطقة

وأضاف "العناني" أن أعضاء مجلس النواب شاركوا العمال بأيديهم في إقامة المسلات وتركيبها بالمنطقة، مشيرا إلى أن هذه الجولة شهدت أكبر تجمع لأعضاء مجلس النواب خارج نطاق المجلس.