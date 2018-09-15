أعلن الدكتور عاطف أبو النور، القائم بأعمال رئيس جامعة قناة السويس، اليوم، عزم الجامعة تكريم فريق الكشافة، بعد أن استطاع بحصد المركز الأول، من 17 جامعة مصرية، شاركت في لقاء القمة الـ29 لجوالة الجامعات المصرية، والذي أنعقد بجامعة الأزهر، خلال شهر سبتمبر الجاري.

وأكد طارق عجيبة، مدير إدارة رعاية الطلاب بالجامعة، أن المسابقة شملت جميع أنشطة ومسابقات الجوالة المشاركة، حيث تم تحديد 11 مجالًا للتسابق في اللائحة الجديدة للجوالة، والتي تطبق للمرة الأولى بدلًا من 7 مجالات، وحصل فريق جوالة الجامعة على المستوى الأول في كل من؛ "الدين للحياة- التطبيقات العلمية والبيئية- الفنون والآداب- الاقتصاد والمواطنة- الصحة والرياضة- مهارات الحياة- الخدمة العامة وتنمية المجتمع- الاتصال العالمي- التقاليد والفنون الكشفية- التطلع للقيادة- القيم والاتجاهات الكشفية والمظهر العام".

وأوضح أن اللائحة الجديدة تهدف إلى تطبيق منهج الجوالة في مرحلة الشباب الجامعي، مؤكدًا أن طلاب جامعة قناة السويس، استطاعوا الحصول على أكبر عدد أوسمة تميز في الأنشطة بين الجامعات المصرية.

فيما حصل الطلاب عبد الرحمن بديع الطالب بكلية الآداب، على لقب الجوال المثالي على مستوى الجامعات المصرية، وأمير محمد سليمان الطالب بكلية التربية الرياضية، على لقب الجوال المثالي، وأحمد فكري إبراهيم، ومحمد عطا الله أبو بكر، بلقب أفضل قائد وأفضل قائد مساعد، خلال المنتدى الكشفي الأول لقادة الجامعات المصرية بعنوان "جوالة الجامعات بين الواقع والمأمول"، والذي عقد ضمن فعاليات الدورة الكشفية القمية الـ29 لجوالة الجامعات.