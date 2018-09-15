شهد نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، بفندق جراند الباتروس، تدشين المنصة الإلكترونية لحقوق الطفل في مصر.

حضر اللقاء أولف ليو، خبير التعليم وممثل جامعة "ليوند" السويدية والمشرف على مشروع حقوق الطفل بالشرق الأوسط، والدكتور عاطف علم الدين رئيس مجلس أمناء المحافظة، والدكتور محمد سالم عميد كلية التربية، والدكتورة هدى الدهشان مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين ببورسعيد، ولفيف من قيادات الجامعة والكليات والتربية والتعليم.

وأكد باهى أن التربية والتعليم شريك أساسي مع جمعيات ومنظمات حقوق الطفل المنتشرة في مصر، موضحا أنه في عام 1989 جرى اعتماد اتفاقية حقوق الطفل من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة فتم تحديد الحقوق المشتركة لكل الأطفال بصرف النظر عن جنسيتهم أو الخلفية الثقافية لديهم أو وضعهم الاجتماعي أو المادي وتلتزم بها كل الدول التي صادقت عليها وكانت في مقدمتهم مصر، معربا عن أمله أن تضيف هذه الندوة إلى مجال حقوق الطفل وأن تلقى المنصة الإلكترونية حظا وفيرا في الانتشار.

جدير بالذكر أن هذه الندوة تأتى بتنظيم من وكالة "سيدا cida" السويدية للتنمية بالشراكة مع جامعة "لوند" السويدية بعد برنامج تدريبي منذ عام 2005 حتى عام 2014 لأعضاء الشبكة المصرية لوكلاء التغيير.