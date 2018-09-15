قال الدكتور شريف دلاور الخبير الاقتصادي الدولي، وأستاذ الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إن التحولات الاقتصادية في البيئة العالمية أصبحت سريعة للتغيرات التي شهدتها، خلال السنوات الـ4 الماضية.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الثانية، من الندوة البرلمانية العربية للاتحاد البرلماني العربي، تحت عنوان "حول الوضع العربي الراهن"، والذي يستضيفه مجلس النواب، اليوم، وجاءت الجلسة تحت عنوان "التحديات الداخلية للوطن العربي والمشكلات الاقتصادية ومعوقات التنمية" الفقر والبطالة والحاكمية الرشيدة، يترأس الجلسة الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس جامعة عين شمس الأسبق.

وأكد دلاور أن العالم العربي حتى يحقق تنمية اقتصادية حقيقية عليه الوقوف على عدة عناصر منها معرفة التحولات الاقتصادية في البيئة العالمية المحيطة باقتصاديتنا العربية، مشددا على أهمية مناقشة تحديات ومشكلات البيئة الداخلية للاقتصاد العربي، والوقوف على نقاط القوة والضعف، والتوجه الاستراتيجي للتغلب على معوقات التنمية.

وأثنى دلاور على دولة الإمارات العربية، باعتبارها صاحبة السبق في إنشاء وزارة للذكاء الاصطناعي، لأنها الثورة التكنولوجية المقبلة، والعالم شهد 3 اكتشافات كبرى، وهي النار والكهرباء والذكاء الاصطناعي.