تواصل مديرية أمن الغربية، تنظيم قوافلها لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة عن البيع بأسعار التجار.

وقال اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إن ذلك يأتي بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، انطلاقًا من الدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع المواطنين، والعمل على توفير السلع الغذائية لهم بالأسعار المناسبة ومحاربة الغلاء وجشع التجار.

وأضاف مدير أمن الغربية أن تلك المبادرة تأتى في ظل خطة الوزارة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة المواد الغذائية وبيعها بأسعار مخفضة، مقارنة بغيرها في الأماكن الأخرى.

وقال العميد محمد عتمان، مدير مباحث تموين المديرية، إن أسعار الفاكهة والخضروات أقل بكثير من الأسعار الخارجية، وتشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين، لشراء السلع والخضروات والفاكهة، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية، واللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، على تلك القوافل، والتي تهدف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء وجشع التجار.