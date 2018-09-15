قال سراج سالم التاورغي، محامي أهالي ضحايا مدينة تاورغاء الليبية، إن المدينة تشهد مأساة إنسانية منذ عام 2011، ولكن المأساة الأكبر هي الصمت المتعمد من المنظمات الدولية والمؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان التي لم تتحمس للدفاع عن سكان تاورغاء رغم توثيق حالات التهجير القسري وانتهاك حقوق الأطفال في العيش الكريم والتعليم والصحة، والتعدي على حقهم في حمايتهم من التعذيب والقتل والحبس دون وجه حق على يد ميليشيات مسلحة مدعومة من قطر.

وأضاف في كلمة ألقاها نيابة عنه الحقوقي المصري سعيد عبدالحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، فى الندوة التي عُقدت بجينيف، اليوم، على هامش اجتماعات الدورة 39 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان: "نحن لانريد سوى إعادة الأهالي إلى ديارهم، وممارسة حقوقهم المشروعة التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية"، مطالبا المجتمع الدولي بملاحقة قطر وإجبارها على عدم التدخل وتقديم الدعم اللوجيستي للميليشيات المسلحة.