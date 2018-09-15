قال الدكتور حلمي النمنم، الكاتب الصحفي ووزير الثقافة السابق، إن الإخوان تحولوا في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك عما كانوا عليه أيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وكان هناك حسابات خاصة في التعامل السياسي معهم.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة "صدى البلد": "كان موضعا لهم خطوطا حمراء، مثلا يمسكوا المعارضة في مجلس الشعب بس ميجيش وزير منهم، ويسمحلهم يدخلوا مجلس نقابة الصحفيين بس ميبقوش النقيب منهم".

وأكد النمنم، أن مبارك فتح لهم الباب على مصراعيه في المجال الاقتصادي.

وأشار إلى أن السادات رغم خطئه في التعامل مع الجماعة إلا أنه لم يدخلهم الحكومة.