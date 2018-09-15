عاجل| الدفاع الجوي السوري يتصدى لعدوان صاروخي إسرائيلي على مطار دمشق

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الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: لا زيادة فى أسعار الكهرباء حتى يوليو 2019 واستراتيجية جديدة لتمكين القطاع الخاص

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