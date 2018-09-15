أيدت محكمة القضاء الإداري، في جلستها التي انعقدت اليوم برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، رئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع بث قناة LTC، ورفضت الشق العاجل وأحالت الدعوى لهيئة مفوضي الدولة.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد أصدر قرارا بمنع بث قناة LTC لمدة أسبوعين بعد 9 قرارات بعقوبات ضد برامج القناة المختلفة لوقوع تجاوزات مهنية وأخلاقية بها وهو ما جعل إدارة القناة تلجأ إلى القضاء الإداري لوقف تنفيذ الحكم وإعادة بث القناة مرة أخرى.

ومن جانبه، أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في وقت سابق حرصه على حقوق العاملين بالقناة وإلزام إدارتها بالتكفل بهذه الحقوق وشدد على أن هذا المنع جاء تنفيذاّ لصحيح القانون والمعايير والأكواد المهنية.