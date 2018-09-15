انتحر شاب بإلقاء نفسه أسفل عجلات القطار أمام محطة سكك حديد مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، ليلقى مصرعه في الحال، وذلك في ظروف غامضة.

كان اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية، بمصرع شاب أسفل عجلات القطار، وبالفحص وانتقال ضباط المباحث تبين أن المنتحر شاب يدعي "م. ع"، 27 عامًا، حاصل على دبلوم فني، ومقيم بإحدى قري المحافظة.

وأفادت التحريات الأولية أن الشاب ألقى بنفسه أمام العربة رقم 2 بالقطار 953 (Vip) القادم من الأقصر والمتجهة إلى الإسكندرية ليلقى مصرعه في الحال.

وذكر شهود عيان كانوا متواجدين بالمحطة أن الشاب ألقى نفسه أسفل عجلات القطار.

حرر محضر بالواقعة، وجار إخطار ذويه لاستلام الجثة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.